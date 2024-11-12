Теракт в Оленівці — як росіяни брехали полоненим про страту військових

Боєць "Азову" з позивним "Арн". Фото: скриншот

Боєць полку "Азов" з позивним "Арн", якого звільнили з російського полону, розповів про те, як росіяни намагалися переконати його та інших полонених, що це нібито Україна влаштувала теракт в Оленівці. Окупанти намагалися чинити психологічний тиск.

Про це він сказав в інтерв'ю Марічці Падалко.

Читайте також:

Азовці не чули жодних новин під час полону

"Арн" розповів, що окупанти під час утримання їх в полоні не давали їм жодного шансу дізнатися якісь новини з України та світу. Росіяни переконували їх, що нібито Харків та Київ давно вже окуповані Росією, а на заході України вже роздають російські паспорти.

Він заявив, що ніхто з полонених не вірив їм, адже розуміли, що якби це була правда, то з ними б поводились зовсім по-іншому, тож розцінили такі заяви, як психологічний тиск та спробу знищити особистість і волю українських полонених.

Окупанти хотіли переконати азовців, що Україна атакувала Оленівку

"Арн" сказав, що не був у бараці в Оленівці, в якому відбулася масова страта полонених. Проте він чув вибух та крики людей.

"Я не був у тому бараці, але я чув вибух, я чув крики людей. Це просто не можна описати словами. Якщо людина цього вживу не чує, цього не можна описати. Коли просто гинуть твої друзі по зброї, яких просто підступно підірвали", — сказав він.

Далі росіяни намагалися переконати захисників України, що відбувся обстріл по своїх з боку ЗСУ, та заперечували причетність Росії.

"Вони намагались це розказати на Оленівці, промити мізки, зламати тебе в полоні. І тоді, коли ми були етаповані в Таганрог", — сказав Арн.

Нагадаємо, днями один із звільнених українців-військовополонених розповів нові подробиці про теракт в Оленівці. Він заявив, що один із полонених бачив підозрілі дії росіян у бараці напередодні теракту.

Зазначимо, що трагедія в Оленівці сталася 29 липня 2022 року — тоді в колонії стався потужний вибух, де росіяни утримували українських полонених бійців.