РФ запускает Шахеды очень низко - что известно

Мобильные группы сбивают "Шахеды". Фото: Defense Express

Российские оккупанты изменили тактику атак "Шахедами". Теперь вражеские дроны летят очень низко.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "5 канала" во вторник, 2 сентября.

Реклама

Читайте также:

"Шахеды" летят очень низко

По словам Братчука, сейчас дроны летят очень низко.

"Помните, мы говорили о том, что те же "Шахеды", они поднимаются очень высоко, соответственно, и там уже крутое пике, атакуют соответствующие объекты. На сегодня тактика несколько изменилась, не знаю, это тенденция, или это, скажем так, атаки в эти крайние дни, очень низко, относительно низко идут эти ударники для того, чтобы потом поразить соответствующие объекты", — добавил он.

Отметим, что по словам экспертов, на низких высотах "Шахед" фактически не привлекает внимание средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

Напомним, около 12:00 2 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что в одном из районов зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА.