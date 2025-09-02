РФ запускає Шахеди дуже низько - що відомо

Мобільні групи збивають "Шахеди". Фото: Defense Express

Російські окупанти змінили тактику атак "Шахедами". Тепер ворожі дрони летять дуже низько.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "5 каналу" у вівторок, 2 вересня.

"Шахеди" летять дуже низько

За словами Братчука, зараз дрони летять дуже низько.

"Пам'ятаєте, ми говорили про те, що ті самі "Шахеди", вони піднімаються дуже високо, відповідно, і там вже круте піке, атакують відповідні об'єкти. На сьогодні тактика дещо змінилася, не знаю, чи це тенденція, чи це, скажімо так, атаки у ці крайні дні, дуже низько, відносно низько йдуть ці ударники для того, щоб потім уразити відповідні об’єкти", — додав він.

Зазначимо, що за словами експертів, на низьких висотах "Шахед" фактично не привертає увагу засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, близько 12:00 2 вересня в Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що в одному із районів зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.