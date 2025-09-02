Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака "Шахедами" — РФ застосовує нову тактику

Атака "Шахедами" — РФ застосовує нову тактику

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:49
РФ запускає Шахеди дуже низько - що відомо
Мобільні групи збивають "Шахеди". Фото: Defense Express

Російські окупанти змінили тактику атак "Шахедами". Тепер ворожі дрони летять дуже низько.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "5 каналу" у вівторок, 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

"Шахеди" летять дуже низько 

За словами Братчука, зараз дрони летять дуже низько.

Реклама

"Пам'ятаєте, ми говорили про те, що ті самі "Шахеди", вони піднімаються дуже високо, відповідно, і там вже круте піке, атакують відповідні об'єкти. На сьогодні тактика дещо змінилася, не знаю, чи це тенденція, чи це, скажімо так, атаки у ці крайні дні, дуже низько, відносно низько йдуть ці ударники для того, щоб потім уразити відповідні об’єкти", — додав він.

Зазначимо, що за словами експертів, на низьких висотах "Шахед" фактично не привертає увагу засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони.

Реклама

Нагадаємо, близько 12:00 2 вересня в Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що в одному із районів зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.

окупанти Сергій Братчук дрони війна в Україні Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації