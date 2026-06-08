Атака России на Украину — силы ПВО сбили 124 дрона

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 8 июня российские войска дронами атаковали Украину. В ряде регионов раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники неба — уничтожено более 120 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 8 июня: результаты ПВО

В ночь на 8 июня (с 18:00 7 июня) враг атаковал Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запуск осуществлялся с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали подразделения — авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

Во время отражения атаки по состоянию на 8:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 124 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время не обошлось без последствий. Зафиксировано 20 попаданий ударных дронов в 17 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на 6 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Под ударом оказался жилой сектор города, есть пострадавшие. На месте продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут оставаться люди.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 7 июня оккупанты атаковали дроном площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС. В результате удара было повреждено здание приема контейнеров, пострадавших нет. Радиационный фон на объекте остается в пределах нормы.