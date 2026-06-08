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Головна Армія Атака Росії на Україну — сили ППО збили 124 дрони

Атака Росії на Україну — сили ППО збили 124 дрони

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Дата публікації: 8 червня 2026 09:20
Атака Росії на Україну — сили ППО збили 124 дрони
Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 8 червня російські війська дронами атакували Україну. У низці регіонів лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали українські оборонці неба — знищено більш ніж 120 безпілотників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 8 червня: результати ППО

У ніч проти 8 червня (з 18:00 7 червня) ворог атакував Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Запуск здійснювався з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське на тимчасово окупованій території АР Крим.

Повітряний напад відбивали підрозділи — авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Під час відбиття атаки станом на 8:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 124 ворожі БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас не минулося без наслідків. Зафіксовано 20 влучань ударних дронів у 17 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на 6 локаціях.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 8 червня російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками. Під ударом опинився житловий сектор міста, є постраждалі. На місці триває пошуково-рятувальна операція, під завалами можуть залишатися люди.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 7 червня окупанти атакували дроном майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю приймання контейнерів, постраждалих немає. Радіаційний фон на об’єкті залишається в межах норми.

обстріли ППО Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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