Обстрел Украины — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 5 августа российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 5 августа.

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Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 5 августа (с 19:00 4 августа) российские оккупанты атаковали Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ. А также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области — РФ.



К отражению воздушного нападения этой ночью были привлечены — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Однако, к сожалению, не обошлось без последствий. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты. А также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 5 августа россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в городе Лозовая Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ на Украину 5 августа и рассказал о последствиях.