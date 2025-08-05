Обстріл України — скільки цілей збила ППО

Атака РФ на Україну — скільки цілей збили сили ППО вночі
У ніч проти 5 серпня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським захисникам вдалося знищити значну частину ворожих цілей.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 5 серпня.
Атака РФ на Україну — результати роботи ППО
У ніч на 5 серпня (із 19:00 4 серпня) російські окупанти атакували Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. А також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області — РФ.
До відбиття повітряного нападу цієї ночі було залучено — авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Однак, на жаль, не минулося без наслідків. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети. А також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.
Нагадаємо, що в ніч проти 5 серпня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ на Україну 5 серпня й розповів про наслідки.
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