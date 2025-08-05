Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака РФ на Україну — скільки цілей збили сили ППО вночі

Атака РФ на Україну — скільки цілей збили сили ППО вночі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 11:51
Обстріл України — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 5 серпня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським захисникам вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 5 серпня.

Реклама
Читайте також:
Робота ППО 5 серпня
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 5 серпня (із 19:00 4 серпня) російські окупанти атакували Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. А також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області — РФ. 
 
До відбиття повітряного нападу цієї ночі було залучено — авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Однак, на жаль, не минулося без наслідків. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети. А також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Атака на Україну 5 серпня
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 5 серпня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ на Україну 5 серпня й розповів про наслідки.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації