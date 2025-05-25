Россия дронами атаковала Николаев - есть погибший и раненые

Последствия атаки РФ на Николаев. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Николаев, в результате чего зафиксировано попадание в пятиэтажный дом. Известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

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Последствия атаки РФ на Николаев. Фото: ГСЧС

Россияне атаковали Николаев — что известно о последствиях

По данным ГСЧС, в результате ночной атаки БпЛА на Николаев произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар.



По состоянию на 6 утра 25 мая спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 года рождения. Пострадали 5 человек, среди них подросток.

Последствия атаки РФ на Николаев. Фото: ГСЧС

В частности, в результате вражеского обстрела разрушены два этажа, другие — повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Отмечается, что сейчас эвакуированы 210 жителей. Привлечено 45 спасателей, 9 единиц техники, экстренные службы, Красный Крест, полицию. Кроме того, пиротехники уже обследовали 3 локации — опасных предметов не обнаружено.

Последствия атаки РФ на Николаев. Фото: ГСЧС

Добавим, что в ночь на 25 мая российские захватчики массированно атаковали Киев дронами и ракетами.

Также этой ночью российские войска обстреляли Харьков — в городе раздавались мощные взрывы.