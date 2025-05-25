Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Атака РФ на Миколаїв — зафіксовано влучання у багатоповерхівку

Атака РФ на Миколаїв — зафіксовано влучання у багатоповерхівку

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 07:21
Росія дронами атакувала Миколаїв — є загиблий та поранені
Наслідки атаки РФ на Миколаїв. Фото: ДСНС

У ніч проти 25 травня російські окупанти безпілотниками атакували Миколаїв, внаслідок чого зафіксовано влучання у п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих.

Про це інформує ДСНС України.

Реклама
Читайте також:
Атака на Миколаїв
Наслідки атаки РФ на Миколаїв. Фото: ДСНС

Росіяни атакували Миколаїв — що відомо про наслідки

За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки БпЛА на Миколаїв сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. 
 
Станом на 6 ранку 25 травня рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 року народження. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.

Атака на Миколаїв
Наслідки атаки РФ на Миколаїв. Фото: ДСНС

Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два поверхи, інші пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Зазначається, що наразі евакуйовано 210 мешканців. Залучено 45 рятувальників, 9 одиниць техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліцію. Крім того, піротехніки вже обстежили 3 локації — небезпечних предметів не виявлено.

Атака на Миколаїв
Наслідки атаки РФ на Миколаїв. Фото: ДСНС

Додамо, що в ніч проти 25 травня російські загарбники масовано атакували Київ дронами та ракетами.

Також цієї ночі російські війська обстріляли Харків — у місті лунали потужні вибухи.

Миколаїв обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /