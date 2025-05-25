Росія дронами атакувала Миколаїв — є загиблий та поранені

Атака РФ на Миколаїв — зафіксовано влучання у багатоповерхівку
У ніч проти 25 травня російські окупанти безпілотниками атакували Миколаїв, внаслідок чого зафіксовано влучання у п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих.
Про це інформує ДСНС України.
Росіяни атакували Миколаїв — що відомо про наслідки
За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки БпЛА на Миколаїв сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.
Станом на 6 ранку 25 травня рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 року народження. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.
Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два поверхи, інші пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.
Зазначається, що наразі евакуйовано 210 мешканців. Залучено 45 рятувальників, 9 одиниць техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліцію. Крім того, піротехніки вже обстежили 3 локації — небезпечних предметів не виявлено.
Додамо, що в ніч проти 25 травня російські загарбники масовано атакували Київ дронами та ракетами.
Також цієї ночі російські війська обстріляли Харків — у місті лунали потужні вибухи.
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