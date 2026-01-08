Видео
Главная Армия Атака РФ на Кривой Рог — ситуация со светом и водоснабжением

Атака РФ на Кривой Рог — ситуация со светом и водоснабжением

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:00
Обстрел Кривого Рога — какая ситуация с электричеством, водой и отоплением
Спасатели. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты массированно атаковали Кривой рог Днепропетровской области. Сейчас ситуация тяжелая, но контролируемая. Спасатели, тепловики, энергетики, коммунальщики и представители всех уровней власти работают круглосуточно.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook в четверг, 8 января.

Читайте также:

Ситуация в Кривом Роге 8 января

Вчера оккупанты совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог. Удары были по нескольким локациям. Известно о восьми пострадавших, двое из которых остаются в состоянии средней тяжести на стационаре в больнице.

"Остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов. Энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление электроэнергии произошло как можно скорее. На сейчас аварийно отключены 29360 абонентов", — рассказал Вилкул.

А воду в системе на юге Кривого Рога удерживают на генераторах. Сейчас ситуация стабилизирована.

Относительно теплоснабжения было более 30 отключенных котельных, в том числе очень больших. По состоянию на утро все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе, которая подключена к генератору. Подача тепла там только начинаются.

Вилкул отметил, что по городу также фиксируются порывы от гидроударов.

Больницы сейчас подключены к генераторам. Все пункты несокрушимости также работают.

А электротранспорт в Ингулецком районе восстановлен - работает по всему городу. Школы и садики там будут работать в дистанционном режиме.

"Ночью в области был сбит 31 вражеский БпЛА. Спасибо нашим Защитникам! В Криворожском районе ночью из-за атак врага были повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары. В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии и FPV-дронами Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. Без потерь", — сообщил Вилкул.

null
Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, сейчас в Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются аварийно-восстановительные работы после российских ударов.

А вокзалы в Днепропетровской области сейчас запитаны от генераторов.

война Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы Александр Вилкул свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
