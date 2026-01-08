Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака РФ на Кривий Ріг — ситуація зі світлом та водопостачанням

Атака РФ на Кривий Ріг — ситуація зі світлом та водопостачанням

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 10:00
Обстріл Кривого Рогу — яка ситуація зі світлом, водою та опаленням
Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти масовано атакували Кривий ріг Дніпропетровської області. Наразі ситуація важка, але контрольована. Рятувальники, тепловики, енергетики, комунальники та представники всіх рівнів влади працюють цілодобово.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook у четвер, 8 січня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в Кривому Розі 8 січня

Вчора окупанти здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг. Удари були по декількох локаціях. Наразі відомо про вісім постраждалих, двоє з яких залишаються в стані середньої тяжкості на стаціонарі в лікарні.

"Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів. Енергетики працювали всю ніч та працюють зараз, аби відновлення електроенергії відбулося якомога швидше. На зараз аварійно відключені 29360 абонентів", — розповів Вілкул.

А воду в системі на півдні Кривого Рогу утримують на генераторах. Наразі ситуація стабілізована.

Стосовно теплопостачання було понад 30 відключених котелень, в тому числі дуже великих. Станом на ранок усі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі, яка підключена до генератора. Подачу тепла там лише починаються. 

Вілкул зазначив, що по місті також фіксуються пориви від гідроударів. 

Лікарні наразі підключені до генераторів. Всі пункти незламності також працюють. 

А електротранспорт в Інгулецькому районі відновлено — працює по всьому місту. Школи та садочки там працюватимуть в дистанційному режимі.

"Вночі в області було збито 31 ворожий БпЛА. Дякуємо нашим Захисникам! У Криворізькому районі вночі через атаки ворога були пошкоджені обʼєкти інфраструктури. Виникли пожежі. У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади. Без втрат", — повідомив Вілкул.

null
Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі у Запорізькій та Дніпропетровській областях тривають аварійно-відновлювальні роботи після російських ударів.

А вокзали у Дніпропетровській області наразі заживлені від генераторів

війна Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Олександр Вілкул світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації