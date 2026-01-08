Обстріл Кривого Рогу — яка ситуація зі світлом, водою та опаленням

Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти масовано атакували Кривий ріг Дніпропетровської області. Наразі ситуація важка, але контрольована. Рятувальники, тепловики, енергетики, комунальники та представники всіх рівнів влади працюють цілодобово.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook у четвер, 8 січня.

Ситуація в Кривому Розі 8 січня

Вчора окупанти здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг. Удари були по декількох локаціях. Наразі відомо про вісім постраждалих, двоє з яких залишаються в стані середньої тяжкості на стаціонарі в лікарні.

"Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів. Енергетики працювали всю ніч та працюють зараз, аби відновлення електроенергії відбулося якомога швидше. На зараз аварійно відключені 29360 абонентів", — розповів Вілкул.

А воду в системі на півдні Кривого Рогу утримують на генераторах. Наразі ситуація стабілізована.

Стосовно теплопостачання було понад 30 відключених котелень, в тому числі дуже великих. Станом на ранок усі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі, яка підключена до генератора. Подачу тепла там лише починаються.

Вілкул зазначив, що по місті також фіксуються пориви від гідроударів.

Лікарні наразі підключені до генераторів. Всі пункти незламності також працюють.

А електротранспорт в Інгулецькому районі відновлено — працює по всьому місту. Школи та садочки там працюватимуть в дистанційному режимі.

"Вночі в області було збито 31 ворожий БпЛА. Дякуємо нашим Захисникам! У Криворізькому районі вночі через атаки ворога були пошкоджені обʼєкти інфраструктури. Виникли пожежі. У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади. Без втрат", — повідомив Вілкул.

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі у Запорізькій та Дніпропетровській областях тривають аварійно-відновлювальні роботи після російських ударів.

А вокзали у Дніпропетровській області наразі заживлені від генераторів.