Дрон атаковал автобус в Марганце на Днепропетровщине 23 апреля - 49 раненых

Автобус, по которому ударили россияне. Фото: ГСЧС

В Марганце Днепропетровской области возросло количество пострадавших из-за атаки российского дрона. Оккупанты запустили беспилотник по автобусу с гражданскими 23 апреля.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Что известно о пострадавших

По словам Лысака, в результате российской атаки на гражданский автобус пострадали 49 человек.

"31 человек госпитализирован. Четверо — по двое мужчин и женщин — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Сообщение Лысака в Telegram

Напомним, 23 апреля в Марганце в результате российского удара по автобусу погибли девять человек. На очередное военное преступление россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сказал, что россияне часто наносят удары FPV-дронами по гражданским и это надо остановить.