Дрон атакував автобус у Марганці на Дніпропетровщині 23 квітня — 49 поранених

Атака РФ на автобус у Марганці — різко зросла кількість поранених
У Марганці Дніпропетровської області зросла кількість постраждалих через атаку російського дрона. Окупанти запустили безпілотник по автобусу з цивільними 23 квітня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Що відомо про постраждалих
За словами Лисака, унаслідок російської атаки на цивільний автобус постраждало 49 осіб.
"31 людина госпіталізована. Четверо — по двоє чоловіків і жінок — у важкому стані", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 квітня у Марганці внаслідок російського удару по автобусу загинули дев'ять людей. На черговий воєнний злочин росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський. Глава держави сказав, що росіяни часто завдають ударів FPV-дронами по цивільних і це треба зупинити.
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