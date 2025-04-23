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Атака РФ на автобус у Марганці — різко зросла кількість поранених

23 квітня 2025 16:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Дрон атакував автобус у Марганці на Дніпропетровщині 23 квітня — 49 поранених
Автобус, по якому вдарили росіяни. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Марганці Дніпропетровської області зросла кількість постраждалих через атаку російського дрона. Окупанти запустили безпілотник по автобусу з цивільними 23 квітня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Що відомо про постраждалих

За словами Лисака, унаслідок російської атаки на цивільний автобус постраждало 49 осіб.

"31 людина госпіталізована. Четверо — по двоє чоловіків і жінок — у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Удар по автобусу у Марганці БПЛА
Повідомлення Лисака у Telegram

Нагадаємо, 23 квітня у Марганці внаслідок російського удару по автобусу загинули дев'ять людей. На черговий воєнний злочин росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський. Глава держави сказав, що росіяни часто завдають ударів FPV-дронами по цивільних і це треба зупинити.

Дніпропетровська область війна в Україні безпілотник Марганець БпЛА
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