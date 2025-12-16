Обстрел Запорожья 16 декабря — повреждены три многоэтажки

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС

В результате удара по Запорожью в ночь на 16 декабря повреждены три многоэтажки. Также есть трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила и. о. городского головы Запорожья Регина Харченко в эфире День.LIVE.

Удар по Запорожью 16 декабря

Харченко рассказала, что в результате обстрелов Запорожья пострадали три человека, двое из них госпитализированы в больницу. Кроме того, есть сильные повреждения жилых домов.

"Мы понимаем в громадах, насколько это большая беда и горе, когда попадание происходит в жилой сектор. Сейчас три многоэтажки повреждены, соседние дома также пострадали. Семь человек уже обратились для размещения в шелтере, а более сотни подали заявки в Департамент социальной защиты населения", — сообщила и.о. городского головы.

Она добавила, что сейчас обследуют квартиры и дома, некоторые из них признали непригодными для проживания. Однако окончательное заключение предоставит комиссия. Город ежемесячно выплачивает 10 тыс. грн аренды тем, чье жилье признано непригодным.

Напомним, ночью 16 декабря российский дрон ударил по многоэтажке в Запорожье. В результате этого выгорели квартиры сразу на двух этажах.

Всего этой ночью враг выпустил по Украине 69 дронов. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на семи различных локациях.