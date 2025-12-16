Обстріл Запоріжжя 16 грудня — пошкоджені три багатоповерхівки

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: ДСНС

Внаслідок удару по Запоріжжі у ніч проти 16 грудня пошкоджено три багатоповерхівки. Також є троє постраждалих, один із них у важкому стані.

Про це повідомила в. о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі День.LIVE.

Удар по Запоріжжю 16 грудня

Харченко розповіла, що внаслідок обстрілів Запоріжжя постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані до лікарні. Крім того, є сильні пошкодження житлових будинків.

"Ми розуміємо в громадах, наскільки це велика біда та горе, коли потрапляння відбувається в житловий сектор. Зараз три багатоповерхівки пошкоджені, сусідні будинки також постраждали. Семеро людей вже звернулися для розміщення у шелтері, а більше сотні подали заявки до Департаменту соціального захисту населення", — повідомила в.о. міського голови.

Вона додала, що зараз обстежують квартири і будинки, деякі з них визнали непридатними для проживання. Проте остаточний висновок надасть комісія. Місто щомісяця виплачує 10 тис. грн оренди тим, чиє житло визнано непридатним.

Нагадаємо, вночі 16 грудня російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок цього вигоріли квартири одразу на двох поверхах.

Загалом цієї ночі ворог випустив по Україні 69 дронів. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на семи різних локаціях.