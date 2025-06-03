Дым на Крымском мосту 3 июня — беспилотные морские катера атаковали переправу

Атака на Крымский мост. Иллюстративное фото: скриншот

Во вторник, 3 июня, беспилотные морские катера второй раз за день атаковали Крымский мост. Над сооружением поднялся белый дым.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Атака на Крымский мост

Российские пользователи соцсетей отмечают, что это уже повторная атака за сутки. Оккупационные власти сообщили о прекращении движения морского и пассажирского транспорта в районе моста.

"Опасность БЭК, в т.ч. подводным аппаратам противника. Последствия уточняются", — пишут россияне.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и во вторник, 3 июня, в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту.

Новини.LIVE собрали мемы, которые опубликовали пользователи соцсетей в ответ на успешную спецоперацию СБУ по подрыву Крымского моста.