Дим на Кримському мосту 3 червня — безпілотні морські катери атакували переправу

Атака на Кримський міст — у мережі показали кадри із густим димом
У вівторок, 3 червня, безпілотні морські катери вдруге за день атакували Кримський міст. Над спорудою здійнявся білий дим.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Атака на Кримський міст
Російські користувачі соцмереж зазначають, що це вже повторна атака за добу. Окупаційна влада повідомила про припинення руху морського та пасажирського транспорту в районі мосту.
"Небезпека БЕК, в т.ч. підводним апаратам супротивника. Наслідки уточнюються", — пишуть росіяни.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію та у вівторок, 3 червня, втретє завдала удару по Кримському мосту.
Новини.LIVE зібрали меми, які опублікували користувачі соцмереж у відповідь на успішну спецоперацію СБУ з підриву Кримського мосту.
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