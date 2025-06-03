Дим на Кримському мосту 3 червня — безпілотні морські катери атакували переправу

Атака на Кримський міст. Ілюстративне фото: скриншот

У вівторок, 3 червня, безпілотні морські катери вдруге за день атакували Кримський міст. Над спорудою здійнявся білий дим.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Атака на Кримський міст

Російські користувачі соцмереж зазначають, що це вже повторна атака за добу. Окупаційна влада повідомила про припинення руху морського та пасажирського транспорту в районі мосту.

"Небезпека БЕК, в т.ч. підводним апаратам супротивника. Наслідки уточнюються", — пишуть росіяни.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію та у вівторок, 3 червня, втретє завдала удару по Кримському мосту.

Новини.LIVE зібрали меми, які опублікували користувачі соцмереж у відповідь на успішну спецоперацію СБУ з підриву Кримського мосту.