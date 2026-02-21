Удар по Сумщине 21 февраля 2026 года — погибли четверо, среди жертв подросток

Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: кадр из видео

В субботу, 21 февраля, РФ атаковала боеприпасом с беспилотника окраину Зноб-Новгородской громады Сумской области. Погибли люди.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новости.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сумщины 21 февраля

На взрывчатке подорвались два брата и супружеская пара — женщина, которая работала медиком, и ее муж погибли. Братья травмировались — скорая везла их в больницу, но по дороге машину экстренной помощи атаковал ударный БпЛА. Автомобиль загорелся. Спасся только водитель — мужчина получил тяжелые ожоги и сейчас находится в больнице.

Напомним, 21 февраля россияне нанесли удар по гражданскому автомобилю в Сумской области. Два человека погибли. Еще одна женщина получила ранения.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Одессы ночью 21 февраля пострадал энергообъект. Повреждения значительные.