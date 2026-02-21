Видео
Главная Армия Атака БпЛА по Сумщине — есть четверо погибших

Атака БпЛА по Сумщине — есть четверо погибших

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 23:05
Удар по Сумщине 21 февраля 2026 года — погибли четверо, среди жертв подросток
Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: кадр из видео

В субботу, 21 февраля, РФ атаковала боеприпасом с беспилотника окраину Зноб-Новгородской громады Сумской области. Погибли люди.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новости.LIVE.

РФ 21 февраля 2026 года нанесла удар по Сумщине
Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сумщины 21 февраля

На взрывчатке подорвались два брата и супружеская пара — женщина, которая работала медиком, и ее муж погибли. Братья травмировались — скорая везла их в больницу, но по дороге машину экстренной помощи атаковал ударный БпЛА. Автомобиль загорелся. Спасся только водитель — мужчина получил тяжелые ожоги и сейчас находится в больнице.

Напомним, 21 февраля россияне нанесли удар по гражданскому автомобилю в Сумской области. Два человека погибли. Еще одна женщина получила ранения.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Одессы ночью 21 февраля пострадал энергообъект. Повреждения значительные.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
