Удар по Сумщине 21 февраля 2026 года — погибли четверо, среди жертв подросток

В субботу, 21 февраля, РФ атаковала боеприпасом с беспилотника окраину Зноб-Новгородской громады Сумской области. Погибли люди.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новости.LIVE.
Последствия обстрела Сумщины 21 февраля
На взрывчатке подорвались два брата и супружеская пара — женщина, которая работала медиком, и ее муж погибли. Братья травмировались — скорая везла их в больницу, но по дороге машину экстренной помощи атаковал ударный БпЛА. Автомобиль загорелся. Спасся только водитель — мужчина получил тяжелые ожоги и сейчас находится в больнице.
Напомним, 21 февраля россияне нанесли удар по гражданскому автомобилю в Сумской области. Два человека погибли. Еще одна женщина получила ранения.
Также мы сообщали, что в результате обстрела Одессы ночью 21 февраля пострадал энергообъект. Повреждения значительные.
