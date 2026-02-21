Обстріл Сумщини 21 лютого 2026 року — є загиблі

Пожежа після обстрілу. Фото ілюстративне: кадр із відео

У суботу, 21 лютого, російські військовослужбовці скинули боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади Сумської області. Є загиблі.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сумщини 21 лютого

На вибухівці підірвалися два брати та подружня пара — жінка, яка працювала медиком, та її чоловік загинули. Брати травмувалися — медики везли їх до лікарні, але дорогою автівку екстреної допомоги атакував ударний БпЛА. Автомобіль загорівся. Врятувався лише водій — чоловік зазнав тяжких опіків і наразі перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 21 лютого росіяни завдали удару по цивільному автомобілю в Сумській області. Двоє людей загинули. Ще одна жінка зазнала поранень.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси вночі 21 лютого постраждав енергооб'єкт. Пошкодження значні.