Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Дроновий удар по Сумщині — загинули четверо людей

Дроновий удар по Сумщині — загинули четверо людей

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 23:05
Обстріл Сумщини 21 лютого 2026 року — є загиблі
Пожежа після обстрілу. Фото ілюстративне: кадр із відео

У суботу, 21 лютого, російські військовослужбовці скинули боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади Сумської області. Є загиблі.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
РФ 21 лютого 2026 року завдала удару по Сумщині
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Сумщини 21 лютого 

На вибухівці підірвалися два брати та подружня пара — жінка, яка працювала медиком, та її чоловік загинули. Брати травмувалися — медики везли їх до лікарні, але дорогою автівку екстреної допомоги атакував ударний БпЛА. Автомобіль загорівся. Врятувався лише водій — чоловік зазнав тяжких опіків і наразі перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 21 лютого росіяни завдали удару по цивільному автомобілю в Сумській області. Двоє людей загинули. Ще одна жінка зазнала поранень.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси вночі 21 лютого постраждав енергооб'єкт. Пошкодження значні.

Сумська область обстріли війна в Україні безпілотник загиблі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації