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Атака БпЛА на Днепр — есть погибший, бушуют пожары

29 апреля 2025 23:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Днепра 29 апреля — погиб один человек, в городе пожары
Спасатель на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 29 апреля, российская армия атаковала ударными беспилотниками Днепр. В результате удара есть погибший.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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По информации Лысака, в результате массированной атаки БпЛА на Днепр возникло несколько пожаров.

"В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА добавил, что из-за удара беспилотниками по городу пока известно об одном погибшем человеке.

"Информация уточняется. Оставайтесь в безопасном месте", — подытожил Лысак.

Обстріл Дніпра 29 квітня
Сообщение Лысака в Telegram

Напомним, взрывы в Днепре прогремели вечером 29 апреля. Оккупанты атаковали город беспилотниками.

Кроме того, вечером 29 апреля россияне атаковали дронами и Харьков. Там известно о десятках пострадавших и разрушениях.

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