Обстрел Днепра 29 апреля — погиб один человек, в городе пожары

Атака БпЛА на Днепр — есть погибший, бушуют пожары
Во вторник, 29 апреля, российская армия атаковала ударными беспилотниками Днепр. В результате удара есть погибший.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Днепра
По информации Лысака, в результате массированной атаки БпЛА на Днепр возникло несколько пожаров.
"В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что из-за удара беспилотниками по городу пока известно об одном погибшем человеке.
"Информация уточняется. Оставайтесь в безопасном месте", — подытожил Лысак.
Напомним, взрывы в Днепре прогремели вечером 29 апреля. Оккупанты атаковали город беспилотниками.
Кроме того, вечером 29 апреля россияне атаковали дронами и Харьков. Там известно о десятках пострадавших и разрушениях.
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