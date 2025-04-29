Обстрел Днепра 29 апреля — погиб один человек, в городе пожары

Спасатель на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во вторник, 29 апреля, российская армия атаковала ударными беспилотниками Днепр. В результате удара есть погибший.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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По информации Лысака, в результате массированной атаки БпЛА на Днепр возникло несколько пожаров.

"В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА добавил, что из-за удара беспилотниками по городу пока известно об одном погибшем человеке.

"Информация уточняется. Оставайтесь в безопасном месте", — подытожил Лысак.

Сообщение Лысака в Telegram

Напомним, взрывы в Днепре прогремели вечером 29 апреля. Оккупанты атаковали город беспилотниками.

Кроме того, вечером 29 апреля россияне атаковали дронами и Харьков. Там известно о десятках пострадавших и разрушениях.