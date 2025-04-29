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Атака БпЛА на Дніпро — є загиблий, вирують пожежі

29 квітня 2025 23:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Дніпра 29 квітня — загинула одна людина, у місті пожежі
Рятувальник на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 29 квітня, російська армія атакувала ударними безпілотниками Дніпро. Унаслідок удару є загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За інформацією Лисака, унаслідок масованої атаки БпЛА на Дніпро виникло  кілька пожеж.

"У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що через удар безпілотниками по місту наразі відомо про одну загиблу людину.

"Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечному місці", — підсумував Лисак.

Обстріл Дніпра 29 квітня
Повідомлення Лисака у Telegram

Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 29 квітня. Окупанти атакували місто безпілотниками.

Крім того, ввечері 29 квітня росіяни атакували дронами і Харків. Там відомо про десятки постраждалих і руйнування.

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