Обстріл Дніпра 29 квітня — загинула одна людина, у місті пожежі

Атака БпЛА на Дніпро — є загиблий, вирують пожежі
У вівторок, 29 квітня, російська армія атакувала ударними безпілотниками Дніпро. Унаслідок удару є загиблий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Дніпра
За інформацією Лисака, унаслідок масованої атаки БпЛА на Дніпро виникло кілька пожеж.
"У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що через удар безпілотниками по місту наразі відомо про одну загиблу людину.
"Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечному місці", — підсумував Лисак.
Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 29 квітня. Окупанти атакували місто безпілотниками.
Крім того, ввечері 29 квітня росіяни атакували дронами і Харків. Там відомо про десятки постраждалих і руйнування.
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