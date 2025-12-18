Атака беспилотниками России по Украине - сколько целей сбила ПВО

Атака беспилотниками РФ по Украине — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 18 декабря было сбито и подавлено 63 вражеских БпЛА. Воздушную атаку России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.
Атаки по Украине 17 декабря
По состоянию на 08:30, ПВО было сбито и подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре Украины.
"С 18:00 17 декабря противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — рф, около 50 из них — "шахеды"",— отмечает Командование Воздушных сил ВСУ.
Известно о попадании 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых дронов на 8 локациях. Командование Воздушных сил ВСУ призывает соблюдать правила безопасности.
Напомним, что в ночь на 18 декабря Одесский район снова атаковали беспилотники РФ. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Ранее мы также информировали, что в ночь на 18 декабря Черкасская область подверглась атаке ударными дронами РФ. Российские войска целились по областному центру.
Читайте Новини.LIVE!