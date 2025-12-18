Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Атака беспилотниками РФ по Украине — сколько целей сбила ПВО

Атака беспилотниками РФ по Украине — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 09:44
Атака беспилотниками России по Украине - сколько целей сбила ПВО
Воин ВСУ из ПВО. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

В ночь на 18 декабря было сбито и подавлено 63 вражеских БпЛА. Воздушную атаку России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Атака безпілотниками РФ по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 1

Атаки по Украине 17 декабря

По состоянию на 08:30, ПВО было сбито и подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре Украины.

Атака безпілотниками РФ по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 2
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"С 18:00 17 декабря противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — рф, около 50 из них — "шахеды"",— отмечает Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно о попадании 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых дронов на 8 локациях. Командование Воздушных сил ВСУ призывает соблюдать правила безопасности.

Напомним, что в ночь на 18 декабря Одесский район снова атаковали беспилотники РФ. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 18 декабря Черкасская область подверглась атаке ударными дронами РФ. Российские войска целились по областному центру.

беспилотники ПВО дроны БпЛА морские дроны
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации