Україна
Атака безпілотниками РФ по Україні — скільки цілей збила ППО

Атака безпілотниками РФ по Україні — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 09:44
Атака безпілотниками Росії по Україні — скільки цілей збила ППО
Воїн ЗСУ з ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

У ніч проти 18 грудня було збито та подавлено 63 ворожих БпЛА. Повітряну атаку Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Атака безпілотниками РФ по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 1

Атаки по Україні 17 грудня

Станом на 08:30, ППО було збито та подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України. 

Атака безпілотниками РФ по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 2
Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"З 18:00 17 грудня противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф, близько 50 із них — "шахеди"", — зазначає Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо про влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих дронів на 8 локаціях. Командування Повітряних сил ЗСУ закликає дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що у ніч на 18 грудня Одеський район знову атакували безпілотники РФ. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 18 грудня Черкащина зазнала атаки ударними дронами РФ. Російські війська цілили  по обласному центру.

безпілотники ППО дрони БпЛА морські дрони
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
