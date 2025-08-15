Видео
Главная Армия Арсенал Сил обороны Украины пополнили девять новых средств РЭБ

Арсенал Сил обороны Украины пополнили девять новых средств РЭБ

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:25
Минобороны допустило девять новых систем РЭБ в июле 2025 года
Установка РЭБ. Фото: Министерство обороны Украины

В июле 2025 года Министерство обороны Украины приняло решение о допуске к эксплуатации в Силах обороны девяти новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР). Как отмечают в ведомстве, около 90% этих новинок изготовлены предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Читайте также:

Украина получила на вооружение девять новейших типов установок РЭБ

Сейчас для ВСУ постоянное обновление парка РЭБ является одним из приоритетов, ведь в современных боевых условиях именно эффективность таких систем в значительной степени определяет успех выполнения задач на фронте.

"Минобороны продолжает пополнять арсенал средств РЭБ Сил обороны новыми образцами, которые соответствуют требованиям фронта", — сообщили в Минобороны Украины.

С начала 2025 года оборонное ведомство уже допустило к использованию почти 80 новых систем РЭБ и РЭБ. Для сравнения, в течение 2024 года этот показатель превысил 150 единиц. Подавляющее большинство из них являются разработками украинских инженеров и производителей.

Напомним, украинские военнослужащие заметили на фронте российские дроны для разведки. Они работают на искусственном интеллекте.

Также ранее аналитики ISW отмечали, что Россия усовершенствовала свои дроны, которые могут обходить средства РЭБ.

Минобороны ВСУ военная техника Силы обороны Украины РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
