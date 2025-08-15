Минобороны допустило девять новых систем РЭБ в июле 2025 года

Арсенал Сил обороны Украины пополнили девять новых средств РЭБ
В июле 2025 года Министерство обороны Украины приняло решение о допуске к эксплуатации в Силах обороны девяти новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР). Как отмечают в ведомстве, около 90% этих новинок изготовлены предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Украина получила на вооружение девять новейших типов установок РЭБ
Сейчас для ВСУ постоянное обновление парка РЭБ является одним из приоритетов, ведь в современных боевых условиях именно эффективность таких систем в значительной степени определяет успех выполнения задач на фронте.
"Минобороны продолжает пополнять арсенал средств РЭБ Сил обороны новыми образцами, которые соответствуют требованиям фронта", — сообщили в Минобороны Украины.
С начала 2025 года оборонное ведомство уже допустило к использованию почти 80 новых систем РЭБ и РЭБ. Для сравнения, в течение 2024 года этот показатель превысил 150 единиц. Подавляющее большинство из них являются разработками украинских инженеров и производителей.
Напомним, украинские военнослужащие заметили на фронте российские дроны для разведки. Они работают на искусственном интеллекте.
Также ранее аналитики ISW отмечали, что Россия усовершенствовала свои дроны, которые могут обходить средства РЭБ.
