Міноборони допустило дев’ять нових систем РЕБ у липні 2025 року

У липні 2025 року Міністерство оборони України ухвалило рішення про допуск до експлуатації у Силах оборони дев’яти нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР). Як зазначають у відомстві, близько 90% цих новинок виготовлені підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Наразі для ЗСУ постійне оновлення парку РЕБ є одним із пріоритетів, адже у сучасних бойових умовах саме ефективність таких систем значною мірою визначає успіх виконання завдань на фронті.

"Міноборони продовжує поповнювати арсенал засобів РЕБ Сил оборони новими зразками, які відповідають вимогам фронту", — повідомили в Міноборони України.

З початку 2025 року оборонне відомство вже допустило до використання майже 80 нових систем РЕБ та РЕР. Для порівняння, протягом 2024 року цей показник перевищив 150 одиниць. Переважна більшість із них є розробками українських інженерів і виробників.

Нагадаємо, українські військовослужбовці помітили на фронті російські дрони для розвідки. Вони працюють на штучному інтелекті.

Також раніше аналітики ISW зазначали, що Росія вдосконалила свої дрони, які можуть обходити засоби РЕБ.