Міноборони допустило дев’ять нових систем РЕБ у липні 2025 року

Арсенал Сил оборони України поповнили дев’ять нових засобів РЕБ
У липні 2025 року Міністерство оборони України ухвалило рішення про допуск до експлуатації у Силах оборони дев’яти нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР). Як зазначають у відомстві, близько 90% цих новинок виготовлені підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.
Україна отримала на озброєння дев'ять новітніх типів установок РЕБ
Наразі для ЗСУ постійне оновлення парку РЕБ є одним із пріоритетів, адже у сучасних бойових умовах саме ефективність таких систем значною мірою визначає успіх виконання завдань на фронті.
"Міноборони продовжує поповнювати арсенал засобів РЕБ Сил оборони новими зразками, які відповідають вимогам фронту", — повідомили в Міноборони України.
З початку 2025 року оборонне відомство вже допустило до використання майже 80 нових систем РЕБ та РЕР. Для порівняння, протягом 2024 року цей показник перевищив 150 одиниць. Переважна більшість із них є розробками українських інженерів і виробників.
Нагадаємо, українські військовослужбовці помітили на фронті російські дрони для розвідки. Вони працюють на штучному інтелекті.
Також раніше аналітики ISW зазначали, що Росія вдосконалила свої дрони, які можуть обходити засоби РЕБ.
Читайте Новини.LIVE!