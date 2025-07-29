Армии ЕС боеспособны лишь на 50% от потребностей НАТО

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Фото: Euractiv

Андрюс Кубилюс, высокопоставленный представитель ЕС по вопросам обороны предупредил, что европейские военные действуют лишь вдвое меньше, чем нужно НАТО. Он одновременно призвал правительства сократить свою зависимость от американского оружия и тратить больше средств на восстановление своих вооруженных сил.

Об этом сообщает Euractiv.

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Европейская комиссия подготовила планы военных расходов

Европейский комиссар по вопросам оборонной и космической политики Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv заявил, что европейские армии находятся на уровне 50% от того, что нам нужно сейчас, согласно целям НАТО, отметив масштабы необходимых инвестиций в перевооружение. Европейская комиссия готовит планы по значительным расходам на оборону и поощрения стран к совместным заимствованиям для усиления своих программ военных закупок через такие инициативы, как SAFE, целью которой является привлечение 150 миллиардов евро кредитов.

"Я не могу представить, что мы больше не будем покупать ничего американского, но уменьшение этого количества на 10% или 20% означает, что огромная сумма денег останется для европейской промышленности", — сказал Кубилюс.

По словам Андрюса Кубилюса, около 40% оборонных бюджетов ЕС сейчас тратится на вооружение, произведенное США, что составляет около 800 миллиардов евро. Это меньше на 60%, чем примерно год назад. Комиссар добавил, что надеется еще больше уменьшить эту долю, направляя капиталы на увеличение расходов в европейских фирмах. Если удастся стимулировать государства-члены тратить больше средств на европейские товары, это будет означать меньше расходов на американские товары.

Совместные военные закупки стран ЕС, — главная цель Европейской комиссии, — могут снизить расходы, утверждал Кубилюс: "Если государства-члены стремятся к совместным закупкам, что означает большие контракты, в среднем цена производства снизится до 70%".

Кубилюс отметил, что в европейской оборонной промышленности уже происходят слияния, и сказал, что дальнейшая консолидация может помочь сделать сектор более конкурентоспособным на мировом уровне.

Европейский оборонный союз

Кубилюс заявил, что планирует осенью продвигать планы по созданию Европейского оборонного союза, в который войдут Норвегия, Великобритания и Украина. Также он должен проинформировать лидеров блока о том, что им нужно сделать до 2030 года, чтобы привести свои армии в боевую готовность. В рамках этих усилий бывший премьер-министр Литвы провел сравнение с "Европейским энергетическим союзом" как возможной моделью того, как может быть построена оборонная структура под руководством ЕС.

Комиссия предложила выделить 131 миллиард евро на оборону и космос в своем следующем бюджете на 2028-2034 годы, хотя Кубилюс отказался предоставить подробную разбивку расходов, ссылаясь на продолжающиеся обсуждения. Он сказал, что эта цифра также будет охватывать сырье и критически важные отрасли.

"У нас есть оценки того, что нам, в идеале, понадобится, и 131 миллиард евро — это недалеко от этой суммы. Но нам нужно понимать, что большинство средств на оборону поступает с национального уровня", — сказал Кубилюс.

Напомним, что Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прокомментировал инициативу Brave Tech EU как проект с огромным потенциалом.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала переговоры с НАТО о финансировании для украинской армии и усилении ее технического обеспечения.