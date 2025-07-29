Армії ЄС боєздатні лише на 50% від потреб НАТО

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Фото: Euractiv

Андрюс Кубілюс, високопоставлений представник ЄС з питань оборони попередив, що європейські військові діють лише вдвічі менш, ніж потрібно НАТО. Він водночас закликав уряди скоротити свою залежність від американської зброї та витрачати більше коштів на відновлення своїх збройних сил.

Про це повідомляє Euractiv.

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Європейський комісар з питань оборонної та космічної політики Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv заявив, що європейські армії знаходяться на рівні 50% від того, що нам потрібно зараз, згідно з цілями НАТО, наголосивши на масштабах необхідних інвестицій у переозброєння. Європейська комісія готує плани щодо значних витрат на оборону та заохочення країн до спільних запозичень для посилення своїх програм військових закупівель через такі ініціативи, як SAFE, метою якої є залучення 150 мільярдів євро кредитів.

"Я не можу уявити, що ми більше не купуватимемо нічого американського, але зменшення цієї кількості на 10% або 20% означає, що величезна сума грошей залишиться для європейської промисловості", — сказав Кубілюс.

За словами Андрюса Кубілюса, близько 40% оборонних бюджетів ЄС зараз витрачається на озброєння, вироблене США, що становить близько 800 мільярдів євро. Це менше на 60%, ніж приблизно рік тому. Комісар додав, що сподівається ще більше зменшити цю частку, спрямовуючи капітали на збільшення витрат у європейських фірмах. Якщо вдасться стимулювати держави-члени витрачати більше коштів на європейські товари, це означатиме менше витрат на американські товари.

Спільні військові закупівлі країн ЄС, — головна мета Європейської комісії, — можуть знизити витрати, стверджував Кубілюс: "Якщо держави-члени прагнуть спільних закупівель, що означає більші контракти, в середньому ціна виробництва знизиться до 70%".

Кубілюс зазначив, що в європейській оборонній промисловості вже відбуваються злиття, і сказав, що подальша консолідація може допомогти зробити сектор більш конкурентоспроможним на світовому рівні.

Європейський оборонний союз

Кубілюс заявив, що планує восени просувати плани щодо створення Європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Норвегія, Велика Британія та Україна. Також він має проінформувати лідерів блоку про те, що їм потрібно зробити до 2030 року, щоб привести свої армії у бойову готовність. У рамках цих зусиль колишній прем'єр-міністр Литви провів порівняння з "Європейським енергетичним союзом" як можливою моделлю того, як може бути побудована оборонна структура під керівництвом ЄС.

Комісія запропонувала виділити 131 мільярд євро на оборону та космос у своєму наступному бюджеті на 2028–2034 роки, хоча Кубілюс відмовився надати детальну розбивку витрат, посилаючись на триваючі обговорення. Він сказав, що ця цифра також охоплюватиме сировину та критично важливі галузі.

"У нас є оцінки того, що нам, в ідеалі, знадобиться, і 131 мільярд євро — це недалеко від цієї суми. Але нам потрібно розуміти, що більшість коштів на оборону надходить з національного рівня", — сказав Кубілюс.

Нагадаємо, що Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс прокоментував ініціативу Brave Tech EU як проєкт із величезним потенціалом.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала перемовини з НАТО щодо фінансування для української армії та посилення її технічного забезпечення.