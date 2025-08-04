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Главная Армия Армия РФ 405 раз ударила по Запорожской области — есть погибшие

Армия РФ 405 раз ударила по Запорожской области — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 08:55
Обстрел Запорожской области 3-4 августа — три человека погибли
Предыдущий обстрел Запорожской области. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты за минувшие сутки 405 раз атаковали населенные пункты Запорожской области. В результате атаки врага погибло три человека.

О последствиях ударов 4 августа сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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В течение суток российские войска нанесли массированные удары по 10 населенным пунктам области. Всего зафиксировано 405 вражеских обстрелов.

За сутки оккупанты применили 296 дронов различных модификаций, преимущественно FPV. Под обстрелы попали Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное и Малиновка. Под вражеский авиаудар также попало село Белогорье.

Кроме того, армия РФ четыре раза применяла РСЗО, обстреливая Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.

104 артиллерийских удара были нанесены по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Щербаковке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Малиновке.

В результате обстрела Степногорской громады погибли трое местных жителей.

Известно о 16 сообщениях о разрушении квартир, нежилых зданий, сетей коммуникаций, частных домов и автомобилей.

Обстріли Запорізької області 4 серпня
Заявление Ивана Федорова. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, РФ уничтожила склад гумантирной помощи литовского благотворительного фонда в Киеве.

А также в ночь на 4 августа громкие взрывы прогремели в Одессе.

Запорожская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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