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Головна Армія Армія РФ завдала 405 ударів по Запорізькій області — є загиблі

Армія РФ завдала 405 ударів по Запорізькій області — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 08:55
Обстріл Запорізької області 3-4 серпня — троє людей загинули
Попередній обстріл Запорізької області. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти за минулу добу 405 разів атакували населені пункти Запорізької області. Внаслідок атаки ворога загинуло троє людей.

Про наслідки ударів 4 серпня повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Протягом доби російські війська завдали масованих ударів по 10 населених пунктах області. Загалом зафіксовано 405 ворожих обстрілів.

За добу окупанти застосували 296 дронів різних модифікацій, переважно FPV. Під обстріли потрапили Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Малинівка. Під ворожий авіаудар також потрапило село Білогір'я.

Крім того, армія РФ чотири рази застосовувала РСЗВ, обстрілюючи Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку.

104 артелерійських удари було завдано по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Щербаківці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Малинівці.

Внаслідок обстрілу Степногірської громади загинуло троє місцевих мешканців.

Наразі відомо про 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок.

Обстріли Запорізької області 4 серпня
Заява Івана Федорова. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, РФ знищила склад гумантірної допомоги литовського багодійного фонду у Києві.

А також в ніч проти 4 серпня гучні вибухи пролунали в Одесі.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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