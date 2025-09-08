Видео
Армия РФ атаковала Украину дронами — сколько целей уничтожило ПВО

Армия РФ атаковала Украину дронами — сколько целей уничтожило ПВО

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 09:28
Атака по Украине 8 сентября - сколько дронов сбила ПВО
Работа Воздушных сил. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 8 сентября российские войска совершили масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Врага применил 142 БпЛА различного типа.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

ПВО отбыла более 100 вражеских БпЛА

Начиная с 22:00 7 сентября, противник выпустил 142 ударные БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других модификаций. Запуски происходили с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и с временно оккупированного Крыма (район Чауды).

Обстріли України 8 вересня
Количество уничтоженных целей врага. Фото: facebook.com/kpszsu

По состоянию на 08:30 подтверждено, что 112 вражеских беспилотников были сбиты или подавлены над северными, южными, восточными и центральными регионами страны.

В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в семи населенных пунктах, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в одном месте. Несколько вражеских аппаратов дронов в воздухе, атака продолжается.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября.

А также мы писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко высказался в сторону россиян после очередной террористической атаки.

ПВО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
