Атака по Украине 8 сентября - сколько дронов сбила ПВО

Работа Воздушных сил. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 8 сентября российские войска совершили масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Врага применил 142 БпЛА различного типа.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, 8 сентября.

ПВО отбыла более 100 вражеских БпЛА

Начиная с 22:00 7 сентября, противник выпустил 142 ударные БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других модификаций. Запуски происходили с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и с временно оккупированного Крыма (район Чауды).

Количество уничтоженных целей врага. Фото: facebook.com/kpszsu

По состоянию на 08:30 подтверждено, что 112 вражеских беспилотников были сбиты или подавлены над северными, южными, восточными и центральными регионами страны.

В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в семи населенных пунктах, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в одном месте. Несколько вражеских аппаратов дронов в воздухе, атака продолжается.

