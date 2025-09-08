Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Армія РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей знищило ППО

Армія РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей знищило ППО

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 09:28
Атака по Україні 8 вересня — скільки дронів збила ППО
Робота Повітряних сил. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України. Ворога застосував 142 БпЛА різного типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

ППО відбула понад 100 ворожих БпЛА

Починаючи з 22:00 7 вересня, противник випустив 142 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших модифікацій. Запуски відбувалися з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і з тимчасово окупованого Криму (район Чауди).

Обстріли України 8 вересня
Кількість знищених цілей ворога. Фото: facebook.com/kpszsu

Станом на 08:30 підтверджено, що 112 ворожих безпілотників було збито або подавлено над північними, південними, східними та центральними регіонами країни.

Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у семи населених пунктах, а також падіння уламків збитих БпЛА ще в одному місці. Декілька ворожих апаратів дронів у повітрі, атака триває.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованого удару РФ по Україні в ніч проти 7 вересня.

А також ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер різко висловився в бік росіян після чергової терористичної атаки.

ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації