Атака по Україні 8 вересня — скільки дронів збила ППО

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України. Ворога застосував 142 БпЛА різного типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в понеділок, 8 вересня.

ППО відбула понад 100 ворожих БпЛА

Починаючи з 22:00 7 вересня, противник випустив 142 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших модифікацій. Запуски відбувалися з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і з тимчасово окупованого Криму (район Чауди).

Станом на 08:30 підтверджено, що 112 ворожих безпілотників було збито або подавлено над північними, південними, східними та центральними регіонами країни.

Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у семи населених пунктах, а також падіння уламків збитих БпЛА ще в одному місці. Декілька ворожих апаратів дронів у повітрі, атака триває.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованого удару РФ по Україні в ніч проти 7 вересня.

А також ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер різко висловився в бік росіян після чергової терористичної атаки.