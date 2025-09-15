Видео
Аргентина может отправить миротворцев в Украину — что известно

Аргентина может отправить миротворцев в Украину — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 05:52
Если Украина обратится к Аргентине, та может откликнуться на просьбу прислать миротворцев, заявил посол страны в РФ
Аргентинские миротворцы. Фото: Минобороны Аргентины

Власти Аргентины рассмотрят сценарий с отправкой своих военных в Украину в качестве миротворцев. Эта страна имеет серьезный опыт в миротворческих миссиях.

Об этом в интервью росСМИ заявил посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

При каких условиях Аргентина рассмотрит подобный вопрос

Посол отметил, что в случае обращения Украины с подобной просьбой его родина обязательно рассмотрит такую возможность. Речь идет о гарантиях безопасности Киеву и действиях государств в рамках будущего мирного урегулирования.

"Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но если аргентинские вооруженные силы будут нужны для обеспечения безопасности в Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", — сообщил дипломат.

Он отметил, что Аргентина ранее уже участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" Организации объединенных наций (ООН), предоставляя свои военные силы.

"Это можно обсудить и в контексте нынешнего конфликта в Украине", — отметил Виейра.

Сухопутные войска Аргентины насчитывают более 40 тысяч военных, с 1994 года призывная система в Вооруженных силах страны отменена.

Напомним, президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок выразила позицию относительно миротворцев в Украине. Волны могут прибыть для обеспечения послевоенного мира.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал "самую мощную" гарантию безопасности для Украины.

ООН Аргентина война в Украине миротворцы
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
