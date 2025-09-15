Відео
Головна Армія Аргентина може надіслати миротворців до України — що вже відомо

Аргентина може надіслати миротворців до України — що вже відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 05:52
Якщо Україна звернеться до Аргентини, та може відгукнутись на прохання надіслати миротворців, заявив посол країни у РФ
Аргентинські миротворці. Фото: Міноборони Аргентини

Влада Аргентини розгляне сценарій з відряджанням своїх військових до України в якості миротворців. Ця країна має серйозний досвід у миротворчих місіях.

Про це в інтерв'ю росЗМІ заявив посол Аргентини у РФ Енріке Ігнасіо Феррер Вієйра.

За яких умов Аргентина розгляне подібне питання

Посол зазначив, що у разі звернення України з подібним проханням його батьківщина обов'язково розгляне таку можливість. Йдеться про гарантії безпеки Києву та дії держав у рамках майбутнього мирного врегулювання.

"Такі теми обговорюються на високому політичному рівні, але якщо аргентинські збройні сили будуть потрібні для забезпечення безпеки в Україні, президент, безсумнівно, буде готовий розглянути таку можливість", — повідомив дипломат.

Він зазначив, що Аргентина раніше вже брала участь у миротворчих місіях "блакитних касок" Організації об'єднаних націй (ООН), надаючи свої військові сили.

"Це можна обговорити й в контексті нинішнього конфлікту в України", — зазначив Вієйра.

Сухопутні війська Аргентини налічують понад 40 тисяч військових, з 1994 року призовну систему в Збройних силах країни скасовано.

Нагадаємо, президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок висловила позицію щодо миротворців в Україні. Волни можуть прибути для забезпечення післявоєнного миру

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб назвав "найпотужнішу" гарантію безпеки для України.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
