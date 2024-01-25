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Аналог HIMARS — Франция передала Украине дополнительные РСЗО М270 LRU

25 января 2024 22:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Аналог HIMARS — Франция передала Украине дополнительные РСЗО М270 LRU
Французская РСЗО M270 MLRU на вооружении ВСУ. Фото: АрміяInform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Франция для усовершенствования артсистемы Украине передала дополнительные РСЗО М270 LRU, представляющие собой аналог американской РСЗО HIMARS. Это стало возможным в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", что позволило увеличить общее количество французских систем до шести.

Об этом сообщает Министерство обороны Франции, со ссылкой на главу коалиции "Артиллерия для Украины" Жана-Мишеля Гийотона.

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Аналог HIMARS - Франция передала Украине дополнительные РСЗО М270 LRU
Экипаж РСЗО M270 LRU на построении. Источник: Deutsche Welle

Как отмечается, LRU — это французский вариант американской РСЗО M270 MLRS. Первые машины поступили в ВСУ осенью 2022 года в количестве четырех единиц. Как и американская версия, французский РСЗО способен использовать реактивные высокоточные снаряды GMLRS, которые благодаря конструкции и управляемости обеспечивают непревзойденную точность и дальность стрельбы до 80 км.

Как заявил Жан-Мишель Гийотон, предоставление этих систем Украине важно тем, чтобы украинские защитники отвечали одним мощным разрушительным ударом в ответ на российские снаряды советского производства. В дальнейшем, как добавил, во Франции могут помочь Украине вытеснить из своего вооружения все советские артсистемы.

"В долгосрочной перспективе наша цель — помочь Украине создать артиллерию будущего и приблизить ее к стандартам НАТО. Это требует настоящей трансформации, потому что в их артиллерии используется много частей советских времен. Учитывая это, необходимо научить пользователей частей переданного оборудования, а также обслуживающих техников руководителей секций, штабных офицеров и специалистов по цепи и целевого назначения", — сказал военный.

Напомним, что ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук заяви, что ВВС Украины хотело бы получить в рамках перевооружения французские основные многоцелевые истребители Mirage-2000. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине предоставят еще "около 40 крылатых ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб".

Франция
ВСУ
военная помощь
Украина
война в Украине

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