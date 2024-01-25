Аналог HIMARS — Франція передала Україні додаткові РСЗВ М270 LRU

Французька РСЗВ M270 MLRU на озброєнні ЗСУ. Фото: АрміяInform

Франція для вдосконалення артсистеми Україні передала додаткові РСЗВ М270 LRU, що являють собою аналог американської РСЗВ HIMARS. Це стало можливим в межах коаліції "артилерія для України", що дозволило збільшити загальну кількість французьких систем до шести.

Про це повідомляє Міністерство оборони Франції, з посиланням на голову коаліції "Артилерія для України" Жана-Мішеля Гійотона.

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Екіпаж РСЗВ M270 LRU на вишколі. Джерело: Deutsche Welle

Як зазначається, LRU — це французький варіант американської РСЗВ M270 MLRS. Перші машини надійшли до ЗСУ восени 2022 року у кількості чотирьох одиниць. Як і американська версія, французька РСЗВ здатна використовувати реактивні високоточні снаряди GMLRS, які завдяки конструкції та керованості забезпечують неперевершену точність та дальність стрільби до 80 км.

Як заявив Жан-Мішель Гійотон, надання цих систем Україні важливо тим, аби українські оборонці відповідали одним потужним руйнівним ударом у відповідь на російські снаряди радянського виробництва. Надалі, як додав, у Франції зможуть допомогти Україні витіснити зі свого озброєння всі радянські артсистеми.

"У довгостроковій перспективі наша мета — допомогти Україні створити артилерію майбутнього, та наблизити її до стандартів НАТО. Це потребує справжньої трансформації, тому що в їхній артилерії використовується багато частин радянських часів. З огляду на це, необхідно навчити користувачів частин переданого обладнання, а також техніків, які обслуговують, керівників секцій, штабних офіцерів і спеціалістів з ланцюга та цільового призначення", — сказав військовий.

Нагадаємо, що раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що ВВС України хотіло б отримати в рамках переозброєння французькі основні багатоцільові винищувачі Mirage-2000. Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні нададуть ще "близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб".