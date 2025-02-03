Трамп заявил, что его администрация инициирует контакты с Россией и Украиной и другими сторонами

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Трампа планирует в ближайшее время инициировать контакты между "различными сторонами". Однако подробности пока неизвестны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью Дональда Трампа журналистам.

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На встрече с журналистами президент США сообщил, что его администрация активизирует "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами". Однако более конкретно он ничего не сказал.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал Трамп журналистам.

Как отмечает CNN, комментарии Трампа появились после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского призвал союзников Киева к "более глубокому подходу". Эти замечания последовали за недавними комментариями администрации Трампа, которые, казалось, призывали к новым выборам в Украине вместе с планом посредничества в потенциальном соглашении о прекращении огня с Россией.

Напомним, 30 января Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о возможных контактах с главой Кремля Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Он лишь отметил, что "дела в обоих направлениях идут очень хорошо".

Также мы сообщали, что по мнению обозревателя отдела европейских дел Ли Хокстедера, Трамп, который обещал закончить войну в Украине, подрывает обещания по установлению мира. В частности, об этом свидетельствует его нежелание оказывать Киеву помощь.