Трамп заявив, що його адміністрація ініціює контакти з Росією та Україною та іншими сторонами

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Трампа планує найближчим часом ініціювати контакти між "різними сторонами". Проте подробиці поки що невідомі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа журналістам.

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На зустрічі з журналістами президент США повідомив, що його адміністрація активізує "зустрічі та переговори" з Україною, Росією та "різними сторонами". Проте більш конкретно він нічого не сказав.

"Ми маємо справу з Україною та Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію", — сказав Трамп журналістам.

Як зазначає CNN, коментарі Трампа з’явилися після того, як радник президента України Володимира Зеленського закликав союзників Києва до "глибшого підходу". Ці зауваження послідували за нещодавніми коментарями адміністрації Трампа, які, здавалося, закликали до нових виборів в Україні разом із планом посередництва у потенційній угоді про припинення вогню з Росією.

Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів щодо можливих контактів із главою Кремля Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Він лише зазначив, що "справи в обох напрямках йдуть дуже добре".

Також ми повідомляли, що на думку оглядача відділу європейських справ Лі Гокстедера, Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні, підриває обіцянки щодо встановлення миру. Зокрема, про це свідчить його небажання надавати Києву допомогу.