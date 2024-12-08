Салливан назвал танки Abrams "не очень полезными" в Украине

Джейк Салливан. Фото: скриншот с видео

Соединенные Штаты Америки за период полномасштабного вторжения предоставили Украине 31 танк Abrams. По словам советника по нацбезопасности Джейка Салливана, эта бронетехника оказалась не слишком полезной.

Об этом Салливан сказал на форуме национальной обороны в США.

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"Эти танки Abrams подразделения фактически не используют, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой борьбе", — отметил он.

Салливан отметил, что эта оценка полностью сходится с выводами американских военных. В то же время он признал, что Украина получила танки "недоукомплектованными".

Также он прокомментировал обучение украинских пилотов на истребителях F-16, добавив, что количество этих специалистов ограничено. Советник по нацбезопасности объяснил, что причиной является отсутствие достаточного количества пилотов, чтобы "создать полный потенциал F-16 вовремя".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасности помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов.

Кроме того, Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Теперь воздушное пространство будет дополнительно защищено.