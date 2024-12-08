Салліван назвав танки Abrams "не дуже корисними" в Україні

Джейк Салліван. Фото: скриншот з відео

Сполучені Штати Америки за період повномасштабного вторгнення надали Україні 31 танк Abrams. За словами радника з нацбезпеки Джейка Саллівана, ця бронетехніка виявилася не дуже корисною.

Про це Салліван сказав під час форуму національної оборони у США.

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"Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", — зазначив він.

Салліван зауважив, що ця оцінка цілком сходиться з висновками американських військових. Водночас він визнав, Україна отримала танки "недоукомплектованими".

Також він прокоментував навчання українських пілотів на винищувачах F-16, додавши, що кількість цих спеціалістів обмежена. Радник з нацбезпеки пояснив, що причиною є відсутність достатньої кількості пілотів, аби "створити повний потенціал F-16 вчасно".

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів.

Крім того, Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Тепер повітряний простір буде додатково захищений.