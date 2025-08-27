Западные испытания оружия не соответствуют реалиям войны, заявил украинский эксперт

Поставки оружия для Украины. Иллюстративное фото: Reuters

Оружие, которое поставлялось для ВСУ в виде зарубежной помощи, почти на 70% оказалось непригодным для военных действий современности. Украине надо создавать новые системы вместе с иностранными инженерами.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик.

Как исправить ситуацию с вооружением армии

По словам Боровика, украинские и западные инженеры должны работать над проблемой вместе. Только тесное сотрудничество позволит разработать новые военные технологии.

"Наши специалисты должны работать рядом с иностранными коллегами, участвовать в реальных испытаниях, иначе невозможно подготовить вооружение для войны будущего", — сказал эксперт.

К тому же он привел пример, что у западных стран отстает система тестирования оружия и не соответствует современным реалиям.

"Во время испытаний американцы нам выделили сектор, где турель стреляет только в узком секторе. Дроны заходят один за другим и она их сбивает. А нам надо проверить турель ПВО так, чтобы дроны атаковали с разных сторон, что доказать эффективность турели. То есть они даже программу испытаний не могут сделать, которая приближена к боям в Украине", — отметил Боровик.

