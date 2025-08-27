Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия 70% оружия для ВСУ было непригодным — эксперт заявил, что делать

70% оружия для ВСУ было непригодным — эксперт заявил, что делать

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 02:05
Западные испытания оружия не соответствуют реалиям войны, заявил украинский эксперт
Поставки оружия для Украины. Иллюстративное фото: Reuters

Оружие, которое поставлялось для ВСУ в виде зарубежной помощи, почти на 70% оказалось непригодным для военных действий современности. Украине надо создавать новые системы вместе с иностранными инженерами.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик.

Реклама
Читайте также:

Как исправить ситуацию с вооружением армии

По словам Боровика, украинские и западные инженеры должны работать над проблемой вместе. Только тесное сотрудничество позволит разработать новые военные технологии.

"Наши специалисты должны работать рядом с иностранными коллегами, участвовать в реальных испытаниях, иначе невозможно подготовить вооружение для войны будущего", — сказал эксперт.

К тому же он привел пример, что у западных стран отстает система тестирования оружия и не соответствует современным реалиям.

"Во время испытаний американцы нам выделили сектор, где турель стреляет только в узком секторе. Дроны заходят один за другим и она их сбивает. А нам надо проверить турель ПВО так, чтобы дроны атаковали с разных сторон, что доказать эффективность турели. То есть они даже программу испытаний не могут сделать, которая приближена к боям в Украине", — отметил Боровик.

Ранее сообщалось, что Канада готовит для Украины новый пакет помощи.

Также мы писали, что премьер-министр Норвегии высказался, какие гарантии безопасности страна может предоставить Украине.

оружие ВСУ военная помощь инженеры война в Украине ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации