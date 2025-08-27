Відео
70% зброї для ЗСУ було непридатним — експерт заявив, що робити

Дата публікації: 27 серпня 2025 02:05
Західні випробування зброї не відповідають реаліям війни, заявив український експерт
Постачання зброї для України. Ілюстративне фото: Reuters

Зброя, яка постачалась для ЗСУ у вигляді закордонної допомоги, майже на 70% виявилося непридатним для військових дій сучасності. Україні треба створювати нові системи разом з іноземними інженерами.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact" Валерій Боровик.

Читайте також:

Як виправити ситуацію з озброєнням армії

За словами Боровика, українські та західні інженери мають працювати над проблемою разом. Лише тісна співпраця дозволить розробити нові військові технології. 

"Наші спеціалісти повинні працювати поруч з іноземними колегами, брати участь у реальних випробуваннях, інакше неможливо підготувати озброєння для війни майбутнього", — сказав експерт.

До того ж він навів приклад, що у західних країн відстає система тестування зброї й не відповідає сучасним реаліям. 

"Під час випробувань американці нам виділили сектор, де турель стріляє тільки у вузькому секторі. Дрони заходять один за іншим і вона їх збиває. А нам треба перевірити турель ППО так, щоб дрони атакували з різних боків, що довести ефективність турелі. Тобто вони навіть програму випробовувань не можуть зробити, яка наближена до боїв, які є сьогодні в Україні", — зазначив Боровик.

Раніше повідомлялося, що Канада готує для України новий пакет допомоги.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Норвегії висловився, які безпекові гарантії країна може надати Україні. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
