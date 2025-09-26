Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака на цивільний об'єкт Запорізької області — постраждали люди

Атака на цивільний об'єкт Запорізької області — постраждали люди

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:30
Обстріл Запорізької області ввечері 26 вересня 2025 року — постраждали люди
Термінова новина

Увечері в п'ятницю, 26 вересня, росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Запорізькій області. За попередньою інформацією, є постраждалі. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 26 вересня 

Очільник ОВА пообіцяв, що надасть детальну інформацію пізніше.

ОНОВЛЕНО: О 23:32 Федоров повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше двох ударів. Частково зруйнувалася будівля магазину. О 23:45 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки без світла залишилися майже дев'ять тисяч абонентів.

Наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 26 вересня 2025 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Нагадаємо, пізно ввечері 26 вересня в Запорізькій області було чутно вибухи. Перед тим, як вони пролунали, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ударних безпілотників. 

Також ми повідомляли про російський удар по Харкову. Зазнав пошкоджень автобус, у якому перебували пасажири.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні БпЛА постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації