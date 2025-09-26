Обстріл Запорізької області ввечері 26 вересня 2025 року — постраждали люди

Термінова новина

Увечері в п'ятницю, 26 вересня, росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Запорізькій області. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Очільник ОВА пообіцяв, що надасть детальну інформацію пізніше.

ОНОВЛЕНО: О 23:32 Федоров повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше двох ударів. Частково зруйнувалася будівля магазину. О 23:45 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки без світла залишилися майже дев'ять тисяч абонентів.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

Нагадаємо, пізно ввечері 26 вересня в Запорізькій області було чутно вибухи. Перед тим, як вони пролунали, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли про російський удар по Харкову. Зазнав пошкоджень автобус, у якому перебували пасажири.