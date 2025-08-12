Відео
Головна Армія Повторні вибухи на Полтавщині — подробиці атаки

Повторні вибухи на Полтавщині — подробиці атаки

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:47
Вечірні вибухи на Полтавщині 12 серпня 2025 року — що відомо
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Повторні вибухи пролунали у Кременчуку зараз, пізно ввечері у вівторок, 12 серпня. У Полтавській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте також:
Балістична атака по Полтавщині ввечері 12 серпня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повторні вибухи у Кременчуку 

О 23:36 Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу балістичного удару для областей, де триває повітряна тривога, о 23:39 повідомили, що в напрямку Кременчука летить ракета, а о 23:43 закликали всіх, хто перебуває у Кременчуку, залишатися в укриттях.

ОНОВЛЕНО О 23:10: Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про два влучення.

Балістичний удар по Кременчуку
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 12 серпня

Повітряна тривога ввечері 12 серпня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:47 12 серпня

Станом на 23:47 повітряна тривога, крім Полтавщини, триває ще в дев'ятьох областях і столиці. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська області та Київ.

Нагадаємо, увечері 12 серпня у Кременчуку було чутно вибух. Місто опинилося під ударом балістичної ракети.

Також ми повідомляли про вибух, який прогримів увечері 12 серпня в Сумах. Офіційних коментарів щодо наслідків обстрілу поки що не було, але військові попереджали, що в напрямку Сумщини запустили авіабомби з тактичної авіації.

вибух Кременчук обстріли Полтавська область війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
