Ситуація у Курській області 18 березня — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області. За його словами, там залишаються українські військові.

Про це український лідер сказав на пресконференції після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.

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Ситуація у Курській області

Зеленський спростував інформацію, що українські воїни нібито перебувають в оточенні в Курській області.

"Після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони ні в якому не оточенні, що не Путін керує, коли хлопцям відходити", — заявив він.

За його словами, воїни будуть там доти, поки ця операція потрібна Україні.

Нагадаємо, очільник Міноборони Рустем Умєров заявив, що інформація про нібито оточення українських воїнів на Курщині не відповідає дійсності.

Раніше росіяни спотворили висловлювання міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо операції ЗСУ в Курській області.