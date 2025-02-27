Удар по Запоріжжю 27 лютого — що відомо про атаку на місто

Пожежа в багатоповерхівці у Запоріжжі через російський обстріл. Фото: скриншот

Росіяни ввечері у четвер, 27 лютого, атакували Запоріжжя "шахедами". Через це є займання в багатоповерхівці та пошкоджено квартири. Відомо про поранених внаслідок атаки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

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За словами Федорова, через атаку росіян пошкоджені житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Також зайнялась квартира на верхньому поверсі багатоповерхівки.

"Постраждала жінка. Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям", — зазначив очільник ОВА.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Карета медиків на місці обстрілу у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Пожежа в будинку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальник на місці обстрілу у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, також ввечері 27 лютого окупанти обстріляли Харківську область. Відомо про близько 12 БпЛА, які випустили по регіоні.

Крім того, вчора, 26 лютого, росіяни вдарили по Харкову дроном. Через це у будинках повибивало вікна.