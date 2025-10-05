РФ атакує Івано-Франківськ 5 жовтня — працює ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

В Івано-Франківській області працює протиповітряна оборона. РФ атакує місто дронами.

Про це повідомила очільниця місцевої ОВА Світлана Онищук у суботу, 5 жовтня.

Допис Світлани Онищенко. Фото: скриншот

Працює ППО

Громадян просять перебувати у безпечних місцях.

"Працює ППО! Не виходьте на вулицю! Атака ворога триває", — йдеться в повідомленні.

Інформації про влучання чи пошкодження наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ також завдала 10 ударів по Запоріжжю.

Польща та союзники піднімали винищувачі через атаку РФ.