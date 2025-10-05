Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Прикарпатті прогриміли вибухи — що відомо

На Прикарпатті прогриміли вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 08:24
РФ атакує Івано-Франківськ 5 жовтня — працює ППО
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

В Івано-Франківській області працює протиповітряна оборона. РФ атакує місто дронами.

Про це повідомила очільниця місцевої ОВА Світлана Онищук у суботу, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Франківськ
Допис Світлани Онищенко. Фото: скриншот

Працює ППО

Громадян просять перебувати у безпечних місцях.

"Працює ППО! Не виходьте на вулицю! Атака ворога триває",  йдеться в повідомленні.

Інформації про влучання чи пошкодження наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ також завдала 10 ударів по Запоріжжю.

Польща та союзники піднімали винищувачі через атаку РФ.

вибух Івано-Франківськ окупанти дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації