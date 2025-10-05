РФ атакує Івано-Франківськ 5 жовтня — працює ППО

На Прикарпатті прогриміли вибухи — що відомо
Дата публікації: 5 жовтня 2025 08:24
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
В Івано-Франківській області працює протиповітряна оборона. РФ атакує місто дронами.
Про це повідомила очільниця місцевої ОВА Світлана Онищук у суботу, 5 жовтня.
Працює ППО
Громадян просять перебувати у безпечних місцях.
"Працює ППО! Не виходьте на вулицю! Атака ворога триває", — йдеться в повідомленні.
Інформації про влучання чи пошкодження наразі немає.
Нагадаємо, сьогодні вночі РФ також завдала 10 ударів по Запоріжжю.
Польща та союзники піднімали винищувачі через атаку РФ.
