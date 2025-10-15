Вибух у Павлограді 15 жовтня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У місті Павлоград на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух вранці 15 жовтня. У регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку Росії.

Про рух ворожих цілей на місто попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Дніпропетровщина під атакою РФ

У Павлограді близько 10:30 пролунав потужний вибух. Попердньо над містом фіксувався ворожий розвідувальний дрон, однак згодом у Повітрних силах повідомили про балістичну загрозу з боку РФ.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот з Telegram

Інформація щодо руйнування та постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, в ніч проти 15 жовтня ворог атакував енергетику у Дінпропетровській області. Під атакою опинилися Павлоград, Кам'янське та Славгородська громада.

А також стало відомо, що через уддари ворога на Дніпропетровщині були застосвані графіки відключень світла.