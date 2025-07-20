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Головна Армія На Дніпропетровщині пролунали вибухи

На Дніпропетровщині пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 21:58
Вибухи у Павлограді 20 липня — РФ випустила дрони
Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Ввечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили ударні дрони.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ

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Вибухи у Павлограді ввечері 20 липня

Близько 21:57 у Павлограді пролунали потужні вибухи.

Вибухи у Павлограді 20 липня
Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали, що російські війська випустили на Україну ударні дрони. 

РФ атакує Україну 20 липня
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

За даними моніторів, зараз у повітряному просторі нашої країни перебувають щонайменше 50 ворожих безпілотників, які тримають курс на різні напрямки.

Атака на Україну 20 липня
Скриншот допису моніторингового каналу

Повітряна тривога оголошена вже у кількох областях.

Карта повітряної тривоги 20 липня
Повітряна тривога в Україні ввечері 20 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вдень 20 липня у Павлограді вже лунали вибухи. Російські війська атакували місто ракетами.  

Також ми повідомляли, що російська армія вночі 20 липня атакувала Запоріжжя та Запорізький район.

вибух Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні Павлоград
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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