Вибухи у Павлограді 20 липня — РФ випустила дрони

Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Ввечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили ударні дрони.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи у Павлограді ввечері 20 липня

Близько 21:57 у Павлограді пролунали потужні вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали, що російські війська випустили на Україну ударні дрони.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

За даними моніторів, зараз у повітряному просторі нашої країни перебувають щонайменше 50 ворожих безпілотників, які тримають курс на різні напрямки.

Скриншот допису моніторингового каналу

Повітряна тривога оголошена вже у кількох областях.

Повітряна тривога в Україні ввечері 20 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вдень 20 липня у Павлограді вже лунали вибухи. Російські війська атакували місто ракетами.

Також ми повідомляли, що російська армія вночі 20 липня атакувала Запоріжжя та Запорізький район.