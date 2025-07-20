Вибухи у Павлограді 20 липня — РФ випустила дрони

На Дніпропетровщині пролунали вибухи
Ввечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили ударні дрони.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи у Павлограді ввечері 20 липня
Близько 21:57 у Павлограді пролунали потужні вибухи.
Напередодні Повітряні сили попереджали, що російські війська випустили на Україну ударні дрони.
За даними моніторів, зараз у повітряному просторі нашої країни перебувають щонайменше 50 ворожих безпілотників, які тримають курс на різні напрямки.
Повітряна тривога оголошена вже у кількох областях.
Нагадаємо, вдень 20 липня у Павлограді вже лунали вибухи. Російські війська атакували місто ракетами.
Також ми повідомляли, що російська армія вночі 20 липня атакувала Запоріжжя та Запорізький район.
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