Масована атака на Україну — Зеленський відреагував

Дата публікації: 30 жовтня 2025 11:20
Оновлено: 12:11
Обстріл України 30 жовтня — з'явилась реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські війська у ніч проти 30 жовтня випустили по Україні понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів. Було багато ударів по енергетиці та житлових будинках.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріли України

Зеленський розповів, що зараз у багатьох регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної атаки Росії. За його словами, це був складний комбінований удар, адже ворог випустив понад 650 дронів і більше, ніж 50 ракет різних типів. Окупанти застосували, зокрема, й балістику та аеробалістику. Багато цілей було збито, але, на жаль, є влучання. 

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. На місці тривають рятувальні роботи.

Удар по Запоріжжю 30 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА
РФ вдарила по гуртожитку в Запоріжжі 30 жовтня
Рятувальники на місці удару у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Водночас у Ладижині Вінницької області семирічний хлопчик зазнав важкого поранення. Крім того, було багато ударів по енергетиці та звичайному життю у різних регіонах, зокрема у Вінницькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській та Львівській областях. 

Обстріл України 30 жовтня
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки на Київщині. Фото: ДСНС
null
Рятувальник гасить пожежу на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС
Удар РФ по Україні 30 жовтня
Рятувальники розбирають завали на Запоріжжі. Фото: ДСНС
null
Пожежа внаслідок удару на Черкащині. Фото: ДСНС

Глава держави наголосив, що до ліквідації залучені усі необхідні служби. Він зазначив, що потрібно постаратися, аби оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де його зараз немає. 

"Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у Росію конкретними наслідками — санкціями й реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир", — підкреслив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, з-під завалів гуртожитку в Запоріжжі дістали людину. Росіяни вдарили ракетами та дронами по будинках у місті 30 жовтня. 

Крім того, росіяни атакували житлові будинки на Київщині. Влучань в об'єкти інфраструктури не було.

Володимир Зеленський обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
