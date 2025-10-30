Обстріл України 30 жовтня — з'явилась реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські війська у ніч проти 30 жовтня випустили по Україні понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів. Було багато ударів по енергетиці та житлових будинках.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріли України

Зеленський розповів, що зараз у багатьох регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної атаки Росії. За його словами, це був складний комбінований удар, адже ворог випустив понад 650 дронів і більше, ніж 50 ракет різних типів. Окупанти застосували, зокрема, й балістику та аеробалістику. Багато цілей було збито, але, на жаль, є влучання.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. На місці тривають рятувальні роботи.

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники на місці удару у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Водночас у Ладижині Вінницької області семирічний хлопчик зазнав важкого поранення. Крім того, було багато ударів по енергетиці та звичайному життю у різних регіонах, зокрема у Вінницькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки на Київщині. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали на Запоріжжі. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок удару на Черкащині. Фото: ДСНС

Глава держави наголосив, що до ліквідації залучені усі необхідні служби. Він зазначив, що потрібно постаратися, аби оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де його зараз немає.

"Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у Росію конкретними наслідками — санкціями й реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з-під завалів гуртожитку в Запоріжжі дістали людину. Росіяни вдарили ракетами та дронами по будинках у місті 30 жовтня.

Крім того, росіяни атакували житлові будинки на Київщині. Влучань в об'єкти інфраструктури не було.