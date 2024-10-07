Нічна повітряна тривога в Києві 7 жовтня — що відомо про атаку "Шахедів"

Робота ППО. Фото ілюстративне: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Повітряну тривогу оголосили зараз, уночі, 7 жовтня, у Києві. Також повітряна тривога триває в Київській області.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення КМВА

Що відомо про повітряну тривогу в Києві в ніч проти 7 жовтня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 02:21, а в Київській області вона триває ще з 22:04 6 жовтня. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про загрозу БпЛА для столиці та закликав громадян прямувати до укриттів.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 02:19 зазначив, що до Києва через Бориспіль і Бровари підлітають три "Шахеди", і попередив про імовірність роботи ППО.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Станом на 02:25 повітряна тривога, крім Києва та Київської області, триває ще в дев'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Карта повітряних тривог станом на 23:25 7 жовтня

Нагадаємо, під час повітряної тривоги пізно ввечері 6 жовтня у Києві та Київській області пролунали вибухи. Причиною гучних звуків стала робота ППО по ворожих безпілотниках.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 7 жовтня під час повітряної тривоги прогримів вибух у Дніпропетровської області. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль у напрямку Павлограда. За інформацією моніторингових каналів, росіяни вдарили по місту балістикою.